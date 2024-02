Mirabelli | “Calhanoglu-Milan? Adesso vi racconto com’è andata davvero”

Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan, ha parlato a Tuttosport di quando aveva portato Calhanoglu in rossonero Massimiliano Mirabelli , ex ... (calcionews24)

Il Milan doveva lottare per tenere Calhanoglu, non lasciarlo andare via gratis come successo poi anche con Donnarumma e Kessie. I tifosi al Milan lo ammiravano. Oggi pensano che abbia tradito i rosso ...Massimiliano Mirabelli, ex dirigente sia dell'Inter che del Milan, parla oggi a Tuttosport della scelta di portare Hakan Calhanoglu in rossonero ...