Milioni gli italiani con una malformazione dell’arto inferiore | come si può intervenire?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I numeri emersi dal 99.esimo congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia evidenzianoad oggi sono 2gliche presentano una. La più diffusa è il piede torto congenito, seguita dall’alluce valgo e dal piede piatto. L’incidenza cambia in base al sesso: i maschi sono il doppio delle donne. Il 70% di queste malformazioni interessa bambini in età pediatrica. Ma si può? Abbiamo posto la domanda agli esperti di step salute, il cui staff da oltre 20 anni si occupa di assistenza sanitaria. “Sebbene ci siano trattamenti non invasivi per l’alluce valgo, l’intervento chirurgico è il trattamento che porta a risolvere il problema che affligge tantissimi” sottolineano i ...

In Tribunale è arrivato un nuovo atto che dimostrerebbe come Francesco Totti abbia speso 3 milioni di euro al Principato di Monaco . Nel frattempo lo ... (fanpage)

Roma, 8 feb. (askanews) - Milioni di pakistani sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento. Le nuove elezioni in Pakistan si svolgono all'ombra di presunti brogli, con il politico più popolar ...Distretti industriali Marche: export in crescita nei primi nove mesi 2023. Ottime performance per moda e meccanica - picenotime.it - IT ...Sanremo 2024, la diretta della conferenza stampa di oggi con Amadeus, 8 febbraio. John Travolta, giallo sulla pubblicità occulta alle scarpe «da un milione» e "Il ballo ...