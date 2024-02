Milic racconta il libro “La locanda ai margini d’Europa“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I tre appuntamenti di “Lungo il confine orientale italiano“, iniziativa promossa dal Consorzio Villa Greppi in occasione del Giorno del Ricordo e in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, partono venerdì alle 21 a Bulciago con l’incontro con Enrico Maria, autore del“Laai“, nella sala conferenze di via del Beneficio 1, nella biblioteca comunale. Nel racconto, 150 anni di storia che passa sulle teste e nei cuori delle persone di un piccolo borgo sul confine, su un Carso aspro e duro, tra Italia e Slovenia.