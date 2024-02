Milano | manager denuncia per violenza sessuale il suo amministratore delegato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Unadi 42 anni hato il suo capo nonché36enne di una importante azienda logistica della provincia di. Secondo quanto riportato da il quotidiano Il Giorno, laè avvenuta durante una riunione. L’uomo appena entrato nella stanza in cui si svolgeva l’appuntamento quotidiano, avrebbe stretto la mano a tutti iuomini. Quando è toccato alla 42enne, avrebbe detto: “Fatemi abbracciare la…” e pronuncia il cognome di lei storpiato per indurre un doppio senso, poi aggiunge: “Ma te lo posso toccare il c…?”. A quel punto ha palpeggiato la donna, così come risulta dagli atti della. E poi giù a ridere, seguito dagli altri dirigenti uomini: “Lasciatemi scherzare, in ...