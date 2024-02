Milano | Gabriele Marchesi deve rimanere in Italia Presidio in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – I militanti antifascisti lombardi saranno indavanti aldi, il prossimo 13 febbraio, a sostegno di, il 23enne ai domiciliari aperché coinvolto nel medesimo presunto pestaggio a un neonazista a Budapest, per il quale è a processo in Ungheria la 39 enne Ilaria Salis. La sua estradizione verrà appunto discussa martedì in aula, in Corte d’Appello. L’udienza è stata più volte rinviata in attesa di risposte da parte dell'Ungheria sulle sue future possibili condizioni detective e garanzie sullo svolgimento del processo. “Non lo lasceremo solo, vogliamo che Gabri rimanga a casa libero!”, scrivono sul manifesto social i collettivi, riuniti per questa vicenda nel gruppo “Solidarietà Antifa Budapest”.