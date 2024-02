Milano-Cortina 2026 | Giorgetti | “Per la pista da bob la spesa sostenuta fin qui è di 6 1 milioni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Con riferimento alla richiesta dei costi complessivamente sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni per il progetto di riqualificazione della‘Eugenio Monti’, sulla base di dati forniti dal Commissario straordinario, il dato relativo allacomplessivaammonta a 6.110.905,76 euro”. Queste le dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlorispondendo in question time al Senato ad un’interrogazione sui profili di sostenibilità dellada bob diper le Olimpiadi invernali. “Tale– aggiunge – ricomprende, oltre all’importo precedentemente indicato di 2.829.564,77 euro per la demolizione della vecchia, tutti i costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, ...