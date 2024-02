Milan | Ruben Loftus-Cheek | mi trovo bene ovunque in campo e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 febbraio 2024), il centrocampista ingleseha parlato aTV della sua posizione in: miIldi Stefano Pioli sta viaggiando ad una buon ritmo e non perde in campionato dallo scorso 9 dicembre (Atalanta-3-2). Le statistiche ci dicono che gli ultimi 2 mesi hanno portato solamente risultati utili: 2 pareggi e 6 vittorie in 8 gare di Serie A. Grande merito va sicuramente all’allenatore emiliano che è riuscito a cambiare la mentalità della squadra. Un altro merito che va attribuito a Stefano Pioli è quello di aver cucito una nuova posizione al centrocampista inglese ex Chelsea. ...