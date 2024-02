Milan | Rafael Leao | sono nella squadra giusta per fare certe cose…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha rilasciato una particolare intervista a GQ Italia. Il numero 10 rossonero si è soffermato sulla suae… A tutto. Il numero 10 delsi è raccontato a GQ Italia in una particolare intervista in cui ha raccontato della sua passione per la musica e della sua vita quotidiana in Italia. Ovviamente non è mancata la parte inerente al calcio e al suo. Il portoghese, che si è detto entusiasta e contentissimo della collaborazione tra il, Puma e PLEASURES, ha speso parole importanti nei confronti del suo club.ha ammesso che ilsia unamolto giovane colorata, proprio come i dettagli sulla quarta ...