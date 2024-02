Milan-Napoli | ottime notizie da Castel Volturno | Mazzarri recupera un titolare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’attesa cresce, manca sempre meno a, un grande classico della A: nel mentre buoneper. Dopo la bella vittoria in rimonta sull’Hellas Verona, targata Ngonge – Kvaratskhelia, ildi Walterè al lavoro aper preparare il big match della prossima giornata:. Una partita fondamentale, in cui ilsi presenterà forte dei 3 risultati utili consecutivi in campionato: un pari, quello con la Lazio all’Olimpico, più le due vittorie, entrambe in rimonta, contro il sopracitato Hellas e la Salernitana.: buoneda, ...

Mattia Graffiedi , ex calciatore di Napoli e Milan , ha parlato della sfida che vedrà le sue due ex squadre affrontarsi (pianetamilan)

Milan-Napoli (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata... (calciomercato)

Olivier Giroud sarà titolare in Milan - Napoli di domenica sera a 'San Siro'. Momento magico per il centravanti francese. Contro gli azzurri ... (pianetamilan)

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista della gara contro il Milan. La squadra ha lavorato sul campo 3 ...'Luciano Spalletti non sarebbe rimasto nemmeno se avesse ricevuto una proposta di venti milioni da parte del Napoli', le parole di Valter De Maggio.La squalifica che terrà in tribuna Reijnders obbligherà Pioli a cambiare il centrocampo per la super sfida di domenica sera contro il Napoli. Al posto dell’olandese ...A far sperare il Milan c'è ...