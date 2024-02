Milan Massimiliano Mirabelli | Calhanoglu è il migliore al mondo…

(Di giovedì 8 febbraio 2024), l’ex direttore sportivo rossoneroelogia Hakan: è ilalHakanè un rimpianto. Sì, perché oggi è salito in cattedra ed è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Si è trasferito alnella stagione 2017/18 e, fin da subito, si è integrato molto bene, mettendo in mostra le sue grandi qualità. Dopo 4 stagioni in rossonero, però, il turco non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto ed è arrivato il trasferimento all’Inter a parametro zero. Un trasferimento che ha fatto infuriare tifosi e società. Dall’altra sponda dio,si è imposto e ha preso le chiavi del centrocampo. Simone Inzaghi, poi, gli ha cambiato posizione ...

"Il Milan doveva lottare per tenere Calhanoglu, non lasciarlo andare via gratis come successo poi anche con Donnarumma e Kessie. I tifosi al Milan lo ammiravano. Oggi pensano che abbia tradito i rosso ...Massimiliano Mirabelli, ex dirigente sia dell'Inter che del Milan, parla oggi a Tuttosport della scelta di portare Hakan Calhanoglu in rossonero ...Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan e capo osservatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Tuttosport. Tra i tanti temi toccati anche quello di Calhanoglu e del ...