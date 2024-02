Milan | Massimiliano Mirabelli attacca | hanno scaricato Calhanoglu…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 febbraio 2024), l’ex ds rossoneroil club: nonfatto nulla per trattenereCorre l’anno 2015,, ai tempi responsabile dello scouting dell’Inter, vola in Germania per osservare un giocatore che sembra avere grandi qualità: è Hakan Calhanoglu e gioca nel Bayer Leverkusen. Dopo due stagioni,diventa direttore sportivo dele, dal suo arrivo, il primo giocatore che decide di acquistare per rinforzare la rosa del club rossonero, è proprio il trequartista turco. Appena arrivato ao, Calhanoglu si è subito integrato bene e nella prima stagione ha collezionato ben 6 goal e 9 assist. Nella seconda annata, invece, i numeri scendono ...