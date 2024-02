Milan | Loftus-Cheek | 'Adoro giocare con Giroud | magari un giorno vado in porta come lui'

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interpretazione del suo ruolo e non solo (pianetamilan)

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interpretazione del suo ruolo e non solo (pianetamilan)

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato del suo momento nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club rossonero. Ruolo «Sono un box to box, ho giocato in varie ...Allo stadio Meazza di Milano si gioca il big match valido per la la ventiquattresima giornata di Serie A tra Milan e Napoli.La squalifica dell'olandese costringerà Stefano Pioli a cambiare la composizione del suo centrocampo per la partita di domenica sera: l'algerino già contro il Frosinone ha messo nelle gambe minuti imp ...