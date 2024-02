Milan Femminile | 7 giocatrici vittime di vandalismo | ecco cos’è successo

Milan o – La scorsa notte un gruppo di tre persone, una delle quali arrestata, ha colpito il parcheggio di un condominio di via Luigi Mengoni, in ... (ilgiorno)

Nel centro sportivo di Milanello si è ritrovato il Milan di Pioli questa mattina per preparare il match contro il Napoli di domenica sera. A Carnago si sono visti soprattutto gli infortunati in difesa ...Milano, colpiti i veicoli parcheggiati nel condominio dove vivono le sportive: arrestato un uomo, altri due sono riusciti a fuggire ...Il raid in via Luigi Mengoni, periferia Ovest della città. In fuga altri due vandali ...