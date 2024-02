Mike Tyson | “Il mio obiettivo è restare vicino all’industria del cinema”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Presentato a Torino il nuovo progetto Bunny Man prodotto da Andrea Iervolino, fondatore dei Tuscany Film Studios, con un grande cast tra gli altri James Franco, si parla inoltre di una possibile partecipazione di Anthony Hopkins e conche interpreterà se stesso in alcune scene girate a Torino. Chi è Bunny-Man? Si tratta di un film d’azione girato al 95% in virtual production set, prodotto da Tatatu, “Bunny-Man è un po’ il nostro Batman: è un cantante e la sua voce è riprodotta e modificata grazie a sofisticati sistemi di intelligenza artificiale – dice Andrea Iervolino -, simbolo della volontà di Tuscany Film Studios di utilizzare tecnologie innovative per dare la possibilità a produttori e registi di venire a girare in Italia per le professionalità tecniche del nostro Paese”. Poi ha parlato di.....