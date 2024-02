Migranti | Cassazione si rivolge Corte Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 15.57 Laha chiesto alladi Giustizia Europea di pronunciarsi in via d'urgenza su alcuni aspetti relativi all'immigrazione. Le domande poste riguardano la garanzia finanziaria di 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per non essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell'esito della domanda di protezione. Al vaglio della10 ricorsi del Viminale su ordinanze del Tribunale di Catania che non ha convalidato il trattenimento di alcuni tunisini previsto dal Dl Cutro.