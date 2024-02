Migranti | gli sbarchi sono crollati | il “modello Meloni” funziona | chi glielo dice alla sinistra?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chie alle opposizioni che in 5 mesiglie che la “cura” del governosta dando i suoi frutti? Come faranno a strombazzare ai quattro venti che l’esecutivo di centrodestra sull’immigrazione ha promesso cose che non ha mantenuto? I numeri del Viminale confermano la riduzione degli arrivi e, a differenza dei mesi precedenti, ottobre, novembre embre 2023 hanno registrato menorispetto agli stessi mesi del 2022. Anche gennaio 2024, con 1.298al 22 del mese è in netto calo rispetto ai 3.035 arrivi del gennaio 2023. Il trend è stato invertito., da ottobre ai primi di febbraio trend invertito Nell’ottobre ...