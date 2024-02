Migranti | Cassazione | stop a 10 provvedimenti di trattenimento Si attende Corte Giustizia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le Sezione Unite Civili della, in tema diprovenienti da Paesi sicuri e accogliendo la richiesta del Pg, hanno emesso due ordinanze interlocutorie con le quali chiedono alladiEuropea di pronunciarsi in via d'urgenza sulla garanzia finanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell'esito dell'iter della domanda di protezione (LO SPECIALE). Le Sezioni unite civili erano state chiamate ad esaminare i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno contro le ordinanze con cui il Tribunale di Catania non convalidò, lo scorso autunno, i trattenimenti di alcunitunisini nel Centro di Pozzallo, disposti dal questore di Ragusa in applicazione del ...