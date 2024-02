Migranti | Cassazione | ?Corte Ue decida su garanzia finanziaria?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Le Sezioni unite civili delladihanno emesso un?ordinanza interlocutoria con la quale si chiede allaeuropea di pronunciarsi in via di urgenza sulladi 5mila euro richiesta ai richiedenti asilo in Italia per evitare il trattenimento in un centro di frontiera. Le sezioni unite erano state chiamate a decidere in merito ai 10 ricorsi presentati dall?Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell?Interno in merito alla mancata convalida da parte del tribunale di Catania dei decreti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa pertunisini in applicazione del cosiddetto decreto Cutro. L'articolo CalcioWeb.