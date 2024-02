Microsoft aggiunge Face Check a Entra Verified ID | riconoscimento facciale per le aziende

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha annunciato una nuova funzionalità perID, il suo servizio di verifica dell’identità per le. Si tratta di un sistema dicheun ulteriore livello di sicurezza agli accessi online. Funziona in modo simile a Windows Hello: l’utente … ?