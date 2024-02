Meteo | previsioni Veneto e Fvg per i prossimi giorni Arrivano piogge abbondanti e nevicate Maltempo ovunque fino a domenica

Roma Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con bassa probabilità di fenomeni associati. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi con ... (romadailynews)

ANCONA - Nuovo Allerta meteo (per il vento) nelle Marche , dopo giorni di stabilità con temperature sopra le medie storiche. Le temeprature non ... (corriereadriatico)

Gli eventi del Carnevale previsti per questo fine settimana sono stati rimandati per previsioni di condizioni meteo avverse. L'appuntamento con 'Tutti in fiaba' è rimandato a sabato 17 febbraio.METEO Galtelli e PREVISIONI del tempo a lungo termine per Galtelli, temperature, precipitazioni, neve, mari, onde, venti, parametri Ensemble, weather forecast Galtelli ...Dopo tanto tempo passato a parlare dell’Anticiclone Africano, finalmente ci sarà qualcosa di diverso di cui discutere. E, a dire il vero, un po’ di fresco non guasterà dopo il caldo intenso delle ...