Meteo del weekend | torna il maltempo ma la siccità resta un problema

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prepararsi al nuovo cambiosull’Italia: pioggia, vento e neve torneranno nelle prossime ore dopo le temperature miti di questi ultimi giorni. Sul nostro Paese, infatti, è in arrivo un vortice ciclonico che cambierà la situazione portando rovesci e un po’ più di freddo. Il ciclone proviene dal Nord Europa e convoglierà sulle regioni italiane un’ondata di intenso. Come spiegano irologi de il.it, la perturbazione, attraversando lo Stivale, darà a sua volta origine a un altro vortice ciclonico che si scatenerà a cavallo del prossimo, fra il 10 e l’11 febbraio. Da settimane l’Italia si trova “intrappolata” in un’area di alta pressione che ha garantito condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite. Ma questa situazione, sottolineano gli esperti ...