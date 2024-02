Messina FdI | I trattori a Sanremo? Se qualcuno ha qualcosa da dire lo si faccia parlare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2024 "Ial Festival di? C'è unttore artistico e un consiglio di amministrazione della Rai. Sceglieranno loro la via maestra. Se hanno deciso di farlici sarà un motivo. Penso che sehadaè giusto che possa. Quanto alle modalità, decideranno loro" lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Manlio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Palazzo Chigi si sta mobilitando per contrastare le truffe legate alle attività di beneficenza. In risposta a recenti controversie, tra cui quella ... (orizzontescuola)

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 " Come sempre , ma stiamo cercando di intervenire su questo con una riforma precisa e dettagliata, informative ... (iltempo)

Manlio Messina , esponente di Fratelli d’Italia, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato della Protesta degli agricoltori e del possibile loro ... (notizie)

"I trattori al Festival di Sanremo C'è un direttore artistico e un consiglio di amministrazione della Rai. Sceglieranno loro la via maestra. Se hanno deciso di farli parlare ci sarà un motivo. Penso ...All'Assemblea siciliana prosegue la rappresaglia dopo il no alla salva ineleggibili e la nomina dei manager della Sanità ...Con la bocciatura dell'elezione diretta per le Province, si conferma la crisi della coalizione. Tra maggioranza e opposizione, serve un'altra politica ...