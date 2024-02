Messaggi di morte alla ex | 37enne arrestato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Fisciano i carabinieri della stazione di Qualiano – supportati dai militari locali – hanno effettuato un arresto differito nei confronti di unper atti persecutori. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione dopo che in mattinata aveva inviato numerosissimipropria ex.digiovane vittima che nelle ultime settimane aveva denunciato più volte il suo stalker. Una relazione durata 9 mesi e caratterizzata da atteggiamenti violenti e possessivi. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, si era più volte presentato sotto casa della vittima e addirittura davanti scuola dei figli della donna. Molteplici le mail e isocial che sono stati “cristallizzati” sullo smartphone del ...

