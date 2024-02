Mes | Mulè | ‘in Giurì mai spaccatura maggioranza-minoranza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "Nessuno si permetta di sporcare ilattribuendo giudizi di parzialità che non ci sono mai stati", tuona Giorgiain conferenza stampa, dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di accogliere la richiesta di Giuseppe Conte di sciogliere ild'onore, la cui costituzione era stata chiesta dal leader M5S per dirimere la controversia con la premier Giorgia Meloni sulla vicenda legate all'adesione dell'Italia al Mes. L'esponente azzurro smentisce che all'interno delsiano emerse "spaccature" o che ci sia stato un voto che abbia determinato una frattura "trae minoranza": "Non c'è stato alcun voto, c'erano solo delle perplessità dell'onorevole Zaratti su dei punti che erano stati espunti proprio per arrivare all'unanimità", ha detto, secondo il quale "è falso che la commissione abbia visto divisioni".