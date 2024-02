Mes | Conte ritira l’istanza | Lorenzo Fontana scioglie il Giurì d’onore su Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo la richiesta inoltrata ieri dal leader del M5s Giuseppedire ilperché sarebbero venuti meno i criteri di “imparzialità che avrebbero dovuto ispirare i suoi lavori”, il presidente della Camera“prende atto di tale istanza” e annuncia che “ildeve considerarsi sciolto”. La decisione è stata letta in un comunicato dalla vicepresidente di turno della Camera Anna Ascani. Come si apprende da fonti di Montecitorio,– prima delle comunicazioni in Aula – ha incontrato il presidente dell’organismo, Giorgio Mulè, per comunicargli la decisione dopo il ritiro delda parte di. Il presidente della Camera ha ringraziato Mulè “per ...