Mercato Milan – Kiwior obiettivo per l’estate | l’assist arriva dall’Arsenal

Paris Brunner , attaccante del Borussia Dortmund, accostato a Milan e Juventus per il prossimo Calciomercato estivo. Si muove il papà! (pianetamilan)

Maxence Lacroix del Wolfsburg sembra diventato il principale obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate. Ma non è l'unico sulla lista (pianetamilan)

Pianificare il futuro, con un occhio attento ai conti. Il Milan in estate continuerà il suo percorso di rinnovamento iniziato la scorsa... (calciomercato)

Calciomercato Milan , Moncada pensa già a giugno per la difesa: deve scegliere tra Lacroix e Adarabioyo. Il punto Archiviato il Calciomercato ... (dailymilan)

Calciomercato Milan – Zirkzee l’erede di Giroud? Moncada ci pensa

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, nel mirino del Milan per il Calciomercato estivo 2024. L'olandese non resterà in rossoblu. Il punto (pianetamilan)