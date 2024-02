Menozzi apre alla storia con Greta | “Quello che provo e che potrà esserci”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Fino ad un mese fa nella casa del Grande Fratello VittorioRossetti parlavano del loro rapporto cometra due ‘fratellini’. Il modello è stato chiaro e in più occasioni ha detto: “Io la vedo come la mia sorellina e tra noi puòsolo questo. Mi trovo molto bene, parliamo tanto, è una mia coetanea, con lei affronto certe tematiche e con Bea altre. Però è come una sorellina e nulla di più“. Più o meno la stessa linea di pensiero di, che a Massimiliano Varrese ha anche confidato: “Se mi piace Vitto? Posso dirti che su di lui ho un mio pensiero, ma non lo dico. Anche tu? Ecco, allora hai capito, appunto. Proprio per questo lo posso vedere come un fratello“. Eppure negli ultimi giorni al GF si parla di triangolo tra, Vittorio e Sergio. Ma cosa è ...