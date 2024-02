Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati? Spunta una prova che lascia pochi dubbi

Matteo Berrettini e Melissa Satta forse sono davvero giunti al capolinea: freddezza da parte del tennista nel giorno del compleanno della modella e showgirl.Tra un mese, dopo un calvario infinito, Matteo Berrettini potrebbe tornare in campo: obiettivo i tornei negli Stati Uniti, ecco come sta il tennista romano, il feeling con il nuovo allenatore e le voc ...L’ex velina ha spento le candeline insieme al figlio Maddox, ma del suo fidanzato non sembra esserci traccia. Melissa Satta compie gli anni. Niente festa in grande stile, per ora, ma un compleanno all ...