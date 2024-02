Medjugorje Messaggio per oggi | cosa ferisce più di tutto i nostri cuori?

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi ci dà una grandissima speranza: siamo ancora in tempo per un cambiamento. E proprio dalla ... (lalucedimaria)

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci invita a prepararci per ricevere il dono di uno straordinario amico e alleato a cui è ... (lalucedimaria)

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi ci in vita a riscoprire l’importanza di una condizione fondamentale per noi cristiani. oggi tutto ... (lalucedimaria)

La Madonna a Medjugorje, nel suo Messaggio scelto per oggi , ci invita a pregare finché non matura una particolare scelta nel nostro cuore da cui ... (lalucedimaria)

Musicista e impresario, aveva 67 anni. E’ stato colpito da un’ischemia mentre era in auto con la moglie. Messaggi di cordoglio alla famiglia da Pupo, Bobby ...La storia di Maria Chiara Ursino è spiazzante, non può lasciarti indifferente questa giovane ragazza che ha fatto della sua disabilità un dono per gli altri, e riesce a infondere tanta speranza e forz ...Cosa è accaduto in questa valle incantata da far sorgere un santuario dedicato a Maria Santissima È una storia molto tenera che per protagonista una bambina speciale.