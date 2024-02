Mbappé | futuro incerto | le richieste monstre del francese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildi Kylianviaggia ancora nell’incertezza soprattutto per le pretese dell’attaccantesull’ingaggio Secondo AS, le cifre che il capitano della nazionalesta cercando, nel caso in cui la sua partenza da Parigi e dalla Ligue 1 fosse confermata, sono inferiori a quelle che riceve attualmente nella capitale, ma sono comunque milionarie.vuole ricevere uno stipendio di 50 milioni di euro lordi, 25 milioni di euro, con un bonus alla firma di 120 milioni di euro a cui vanno aggiunti vari bonus ed emolumenti incentrati principalmente sui diritti d’immagine