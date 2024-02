Mazzarri contro il Milan torna al 3-5-1-1 Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ilal 3-5-1-1. A scriverlo è il Corriere dello sport con Fabio Mandarini. Un centrocampista in più per resistere all’urto rossonero o il doppio esterno a scortare la punta per provarci con coraggio dopo l’iniezione di fiducial’Hellas. Sembra essere questo, oggi, uno dei principali dubbi dinella settimana che condurrà alla sfida di domenica sera sul campo del. L’allenatore del Napoli insiste in allenamento con la difesa a tre e ieri, con Politano che ha svolto personalizzato in campo e quindi indisponibile per lavorare in gruppo, si è rivisto il modulo dell’Olimpico, il 3-5-1-1, con Kvaratskhelia seconda punta, al centro del campo, e una mediana folta a supporto della difesa. Valutazioni in corso a tre giorni dalla ...