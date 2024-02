Maxi furto al centro commerciale | la banda colpisce in 5 minuti | il video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Petritoli (Fermo), 8 febbraio 2024 – Unadi ladri composta da 5 complici, è entrata in azione nel Fermano, alin frazione Valmir di Petritoli, nella notte appena trascorsa. L’attivitàche ha subito più danni, è la Bottega Tecnologica, prestigiosa rivendita di telefonia, computer, hardware, software e consulenza. I ladri sono entrati in azione poco prima dell’una e dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno rubato merce di pregio e fondo cassa per un danno economico complessivo stimato in diverse migliaia di euro. Tutto si è consumato nei pochissimi, circa 5, che hanno preceduto l’arrivo sul posto del proprietario del negozio (avvisato delin corso dal sistema di allarme) che ha costretto i ladri alla fuga. Sul caso indagano i ...