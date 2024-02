Maxi furto ai danni del Comune | rubati gli attrezzi degli operai Dipendenti vanno a ricomprarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sansepolcro, 8 febbraio 2024 – Un altronotturno, ma questa volta di proporzioni maggiori, è stato messo a segno nella notte fra martedì e ieri a Sansepolcro all’interno del capannone ex Risanamenti, di proprietà del, nel quale vengono custoditi gli strumenti del servizio manutenzione. Nel mirino è finita anche la struttura adiacente, sede locale di Sei Toscana. A quanto risulta, il bottino complessivo sarebbe particolarmente ingente: si ipotizza intorno ai 100mila euro, ma potrebbe essere anche una cifra superiore. E’ stato il personale dell’amministrazione di Palazzo delle Laudi, ieri mattina, a fare l’amara scoperta: la squadra pronta per intervenire successivamente nelle mansioni quotidiane, all’arrivo al capannone lungo via Senese Aretina nei pressi della frazione di Gricignano, ha notato subito che gli ingressi erano stati ...