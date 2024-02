Mattarella | ricerca spaziale stia fuori da corse militari

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Se c'è un messaggio importante è far si che lo spazio rimanga un ambito collaborativo di conoscenza scientifica di fronte a tentativi di farne uno spazio di interventi commerciali se non addirittura di competizione militare. Lascientifica nello spazio rimanga tale al servizio dell'umanità, preservando il futuro dello spazio ad una visione collaborativa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Firenze parlando dellascientifica

(ANSA) – FIRENZE, 08 FEB – Il presidente della Repubblica è da poco arrivato a Firenze. Il Capo dello Stato è nel capoluogo toscano per partecipare, al teatro del Maggio, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Firenze. L'arrivo del capo dello Stato apre il programma delle celebrazioni per il primo secolo di vita dell'università degli studi di Firenze