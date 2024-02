Mattarella | lo Spazio non sia luogo di competizione militare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - "Nellosi svolge un'attività culturale e di ricerca scientifica che consegna all'umanità strumenti di conoscenza: lodeve restare un ambito collaborativo di conoscenza scientifica di fronte a tentativi di farne undi speculazione commerciale quando non di. La ricerca scientifica nellodeve restare al servizio dell'umanità". Lo ha detto Sergioall'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Firenze al teatro Maggio Musicale. Gli studi sullooffrono un contributo alla "conoscenza della terra, conoscenza di cui in realtà disponiamo ancora in maniera insufficiente e ridotta, anche perché viene dissipata abitualmente gran parte del tempo, delle energie e delle risorse nel ...