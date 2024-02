Matrimonio in Ospedale | Luciano e Claudia Realizzano il Loro Sogno d' Amore

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pescara -hanno coronato ild'in un modo insolito ma altamente emozionante: con uncelebrato all'interno del reparto di Pneumologia dell'. Questo toccante evento è avvenuto nei giorni scorsi, sotto la direzione di Antonella Spacone. Dopo le nozze, la coppia ha inviato una lettera di ringraziamento alla direzione sanitaria dell', esprimendo laprofonda gratitudine per il sostegno ricevuto durante questo momento speciale. Hanno particolarmente lodato le dottoresse Spacone, Carfagnini e Iannella, così come tutto il personale medico e infermieristico che ha reso possibile la realizzazione del. "Nel coronare il ...

Due mesi e mezzo fa le nozze da favola, annunciate anche in tv, e ora il ricovero in ospedale . L’attrice e moglie di uno degli artisti più amati dal ... (caffeinamagazine)

Crolla il pavimento al matrimonio , gli sposi in ospedale Non era la prima notte di nozze che avevano immaginato Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, i ... (tpi)

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Un giorno di gioia e di festa come il matrimonio ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe a Pistoia, dove è ... (dayitalianews)

Fiori d'arancio all'ospedale di Pescara. Luciano e Claudia, un paziente ricoverato e la sua compagna, hanno detto “Sì” nell'Unità operativa di Pneumologia del nosocomio abruzzese, diretta da Antonella ...Il Principe William aveva messo in pausa gli impegni pubblici per stare accanto alla moglie Catherine, impossibilitata a condividere con lui i doveri ufficiali per la prima volta in 13 anni di ...Agata di Cefalù si terrà il primo dei 10 incontri dell’itinerario di accompagnamento verso il Sacramento del Matrimonio: intervista a mons ...Fondi per l’ospedale oncologico Maurizio Ascoli: ...