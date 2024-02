Masate | incidente tra due auto | gravissimo un ragazzo di 25 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Undi 25lotta tra la vita e la morte a seguito di unstradale avvenuto a, periferia est di Milano. È successo nel primo pomeriggio in via Roma dove si sono scontrate una Renault Scenic e una Lancia Y. Tutto è successo intorno alle 13.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’impatto tra le due vetture è stato devastante, tanto che i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per estrarre dalle lamiere contorte i due feriti, un uomo di 55e un 25enne. Ilè stato intubato e trasportato in ospedale in gravi condizioni mentre l’altromobilista è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.