Martina Franca | pianificazione urbana e ristrutturazione edilizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidiano, appuntamento lunedì 12 febbraio alle ore 18,00 in sala consiliare – Palazzo Ducale – per discutere di. Sui contenuti della legge regionale n. 36 del 2023 si confronteranno esponenti istituzionali, dirigenti comunali e tecnici in rappresentanza degli Ordini professionali della Provincia di Taranto. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’Assessore regionale Donato Pentassuglia, interverranno il Consigliere regionale delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Luigi De Filippis, il Presidente dell’Ordine degli Architetti Paolo Bruni, il Presidente del Collegio dei Geometri Giuseppe Leogrande e i dirigenti del Comune diLorenzo Lacorte alla ...

Di seguito il comunicato: Amore in Corso è l’iniziativa promossa da 17 attività del distretto “Corso Messapia e dintorni”. Sono in palio 17 premi, ... (noinotizie)

È in corso l’allestimento di “Innamórati a Martina-Innamoràti a Martina” per l’inaugurazione di sabato. Fra le attrazioni che rimarranno installate fino al 3 marzo nel centro di Martina Franca c’è sen ...Iniziativa promossa dall’associazione culturale Extravaganza, col sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo ...Nel concorso Win for life classico n° 655 delle 15 di giovedì 8 febbraio si registra un '10/0' da oltre 16mila euro. La scheda vincente è stata giocata a Martina Franca, in provincia di Taranto.