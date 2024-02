Marsiglia-Metz venerdì 09 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Tre assenze importanti per Gattuso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Riparte la ligue1 che nell’anticipo del suo ventunesimo turno vede di fronte ildied ildi Boloni, squadre in difficoltà e in un momento calante della stagione. I Phoceens sono caduti malamente nel posticipo dell’ultimo turno contro il Lione, surclassati letteralmente dall’avversario nel primo e in capaci di trovare la via del gol nella ripresa. Si tratta del quinto KO stagionale, figlio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Senza scampo Davidovich Fokina e Machac. Il francese e il polacco campione in carica si sfideranno in semifinale ...I due miti del Manchester United avanzano sospetti su partite delle loro carriera: “Eravamo distretti a fine gara, mentre i giocatori di un paio di italiane ...Stasera alle 21 la Ligue 1 anticipa con la sfida tra Marsiglia e Metz: padroni di casa allenati da Gattuso e chiamati a restare in corsa per un posto in Europa mentre gli ospiti sono terzultimi in cam ...