Marsiglia-Metz venerdì 09 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Riparte la ligue1 che nell’anticipo del suo ventunesimo turno vede di fronte ildi Gattuso ed ildi Boloni, squadre in difficoltà e in un momento calante della stagione. I Phoceens sono caduti malamente nel posticipo dell’ultimo turno contro il Lione, surclassati letteralmente dall’avversario nel primo e in capaci di trovare la via del gol nella ripresa. Si tratta del quinto KO stagionale, figlio InfoBetting: Scommesse Sportive e