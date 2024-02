Marsiglia-Metz | probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mentre le polemiche dei tifosi aumentano ancora una volta, ilcerca di porre fine a una misera serie di quattro partite senza vittorie quando affronta il, club in crisi, all’Orange Velodrome nel match di venerdì 9 febbraio della Ligue 1. La stagione travagliata dei Les Olympiens ha toccato un altro punto basso con la sconfitta per 1-0 contro il Lione, mentre la situazione dei Les Grenats non è stata aiutata dalla sconfitta per 2-1 in casa contro il Lorient. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha iniziato il nuovo anno come intende continuare, battendo i minuscoli Lusitanos di Thionville in Coupe de France, anche ...