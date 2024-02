Marotta | addio Inter e ritorno alla Juve? Annuncio in queste ore

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quello di Beppentus potrebbe essere unclamoroso. E’ arrivato unmolto importante proprio inore. Beppesi è dimostrato proprio in questi anni uno dei migliori dirigenti all’no del sistema italiano. La sua capacità di movimento all’o di acque cosi complesse e torbide come quelle del calcio italiano, sono state ben visibili primantus ed ora all’. Non a casa, infatti, la società nerazzurra potrebbe festeggiare il secondo Scudetto proprio al termine di questa stagione. Il secondo conall’no dell’organigramma dirigenziale. Insomma, per l’attuale amministratore delegato ...

L'esperienza di Marotta e' stata eccezzionale e fosse stato per lui sarebbe ancora alla Continassa. Alcune incomprensioni con Andrea Agnelli lo hanno portato a decidere per un addio. Il nodo ...Vlahovic resta in dubbio, Chiesa invece sarà disponibile per la sfida contro l'Udinese, in programma lunedì prossimo. Al momento questo il bollettino medico riguardante i ...L’agente (in passato collaboratore di Moggi) ed ex calciatore Massimo Brambati lavora da anni come opinionista TV in reti locali ed è noto al pubblico juventino per le sue anticipazioni di mercato.