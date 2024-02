Marleen | codista di professione È arrivato il turno delle riflessioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una riflessione sul valore del lavoro e sulla paura dell’attesa. È “La“, lo spettacolo scritto e interpretato daScholten (nella foto), vincitore del Premio nazionale drammaturgico “Antonio Conti“ e selezionato in Olanda per il Theaterfestival 2022 come uno dei dieci migliori spettacoli dell’anno, che sarà in scena domani alle 20.30 al Binario 7. È parzialmente basato sulla storia vera di Giovanni Cafaro, un milanese che aveva perso il lavoro e si era inventato il mestiere del ‘’, cioè una persona che si mette in coda per altri a pagamento. L’attriceScholten costruisce un nuovo testo sul tema dell’attesa. In questi tempi in cui corriamo sempre, siamo sempre presenti e attivi e cerchiamo di non perdere nessuna occasione, Scholten riflette sull’idea di fermarsi, mettersi in coda e ...