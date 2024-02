Maria Fida Moro e l’impegno politico come ricerca della verità

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Primogenita tra i quattro figli del leaderDc Aldo, senatrice nella decima legislatura, da sempre impegnata nellasulla morte del padre, ucciso dalle Br,è scomparsa oggi a Roma all'età di 77 anni. Ha raccontato la sua vita, segnata dal rapimento e dall'omicidio del padre, nel libro, uscito nel 1982, "La casa dei cento Natali".Il suo impegno diretto in politica iniziò con l'elezione al Senato, in Puglia, nelle listeDemocrazia cristiana nel 1987, ma è proseguito tutta la vita, candidandosi più volte -alle Europee nel 1999 con la lista di Lamberto Dini ma pure in anni recenti, nel 2016, con una lista centrista alle comunali a Roma, a sostegno di Roberto ...