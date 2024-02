Margot Robbie e Colin Farrell | il loro nuovo film sarà A Big Bold Beautiful Journey | diretto da Kogonada

(Di giovedì 8 febbraio 2024)insieme per un'incredibile (e misteriosa) avventura intitolata A Big, chediretta da. Dopo il successo stellare di Barbie,volta pagina. L'attrice australiana affiancheràin A Big, nuova pellicola del regista di Pachinkochescritta dall'autore di The Menu Reiss., Ilene Feldman e Ori Eisen di and Originals sono produttori esecutivi insieme ai produttori Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin, ma anche a ...

Tra grandi polemiche, non è stata candidata come miglior attrice ma come produttrice. E ora la star rompe il silenzio: secondo lei, la regista ... (vanityfair)

Margot Robbie e Colin Farrell insieme per un'incredibile (e misteriosa) avventura intitolata A Big Bold Beautiful Journey, che sarà diretta da Kogonada.Margot Robbie nuovo film in arrivo con Colin Farrell. Ecco i primi dettagli della pellicola che si preannuncia un successo.L'attrice Ayo Edebiri sarebbe in lizza per il ruolo di protagonista nel nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi.