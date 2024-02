Margaritone | quinto colpo Ladri in azione nella scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024)sotto assedio, ancora unaldi Arezzo: nel bottino soltanto qualche webcam. E’ ildall’inizio dell’anno dopo il maxidel settembre scorso che aveva portato via alla100 tablet per un importo totale di 70mila euro. Stavolta sembra uno sfregio: ci sono anche delle feci (umane) davanti al portone d’ingresso dell’istituto in via Tricca. Spunta anche l’ipotesi di un collegamento con gli ex studenti dellama è ancora tutto da verificare. L’unica certezza (ad ora) è che i malviventi sono entrati di nuovo. Che siano gli stessi degli altri colpi? Tutte le ipotesi sono in campo ma è impossibile, almeno pensare, ad un collegamento tra i vari episodi. Il blitz è avvenutonotte tra martedì e mercoledì: i ...