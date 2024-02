Marcon | assalto con i kalashnikov al centro commerciale | prese in ostaggio due commesse di una gioielleria

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Venezia), 8 febbraio 2024 – Momenti di paura ieri sera alValecenter didove poco prima dell’orario di chiusura un commando di 5 o 6 banditi coperti con passamontagna e armati diha fatto irruzione in unadell'ipermercato, costringendo al fuggi fuggi generale i clienti. Nel negozio obiettivo dei criminali sono stateinle duenti e costrette a consegnare i preziosi nelle vetrine e casseforti. "Ci hanno urlato di scappare” Al momento dell’, verso le 19, ilera affollato di gente, molte erano famiglie con i figli. “Ci hanno urlato che c'era una rapina in corso e di scappare” ha ...

Paura tra i numerosi clienti presenti poco prima dell’orario di chiusura. Il commando è fuggito su una Panda rossa con un bottino di preziosi: posti di blocco per rintracciarli ...Una banda di banditi armati di mitra ha preso d’assalto una gioielleria all’interno del centro commerciale Valecenter di Marcon, in provincia di Venezia. Attorno alle 19 di ieri sera 7 febbraio, ...Attimi di terrore in un centro commerciale a Marcon, provincia di Venezia: una banda di cinque persone, armata di kalashnikov e fucili a pompa, ha assalito una gioielleria. Leggi anche: Caso Ferragni: ...