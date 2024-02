Marco Buscicchio | l’importanza della diversità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sappiamo che la parola "" potrebbe sembrare complicata, ma in realtà è molto semplice. Significa che ogni persona è unica e speciale a modo suo. Possiamo avere diversi colori di pelle, occhi e capelli diversi, parlare lingue diverse o venire da paesi lontani, ma tutto questo non ci rende migliori o peggiori gli uni degli altri. Siamo tutti importanti e speciali. Ecco perché è molto importante parlare anche di inclusione. Essere inclusivi significa accettare e rispettare ogni persona, indipendentemente dalle differenze. È come un grande abbraccio che ci unisce tutti. Pensateci: a volte potremmo sentirci soli o diversi dagli altri, ma se vivessimo in un mondo in cui ognuno fosse accettato per ciò che è, allora ci sentiremmo sempre a casa ovunque andassimo. Oggi vogliamo parlarvi di, che è un atleta ...