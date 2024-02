“Marcia su Roma” dei trattori e capitale circondata | ma gli agricoltori si dissanguano anche per protestare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 feb – Aè previsto l’arrivo di 1.500, come riportato in questi giorni sui principali media esul Sole 24 Ore. C’è qualcosa sui cui però si sta riflettendo poco. Questa gente, per la lotta, sta sacrificando parecchio in termini economici. Primo perché i mezzo che usano non sono certamente a buon mercato, secondo per i costi di spostamento che si stanno rivelando sempre più imponenti. AladeiDanilo Calvani, uno dei leader della protesta, aveva annunciato qualche giorno fa: “I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno allae la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a”. Dunque, oltre questa,quella dopo. Non si ...