Maratona Bologna 2024 | si scatta domenica 3 marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio– “Una rassegna che elevaa capitale dello sport”, dice l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi durante la presentazione della terza edizione dellaMarathon, che si terrà. Come lo scorso anno, l’assessora parteciperà alla corsa correndo la mezza(21 km), con l’obiettivo di “finire il percorso entro le due ore”. Sono numerose le partenze dell’edizionedelladi. Il percorso classico prevede i 42,195 km percorsi dall’emerodromo Fidippide che, secondo la leggenda, ha corso ininterrottamente daad Atene per annunciare la vittoria e, giunto lì, sarebbe morto per lo sforzo. Gli altri ...